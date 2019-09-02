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Мир

Мозг можно отбить не только ногами: российских пропагандистов изобразили меткой карикатурой

8:49 2 сентября 2019 38
пропагандист
Инф. «ФАКТОВ»

Карикатурист Андрей Петренко, известный своими меткими рисунками на происходящее в России, изобразил путинскую пропаганду едким шаржем.

«Рупор» Кремля стоит спиной. Он похож на полицейского в форме и пуленепробиваемой каске, а в руках огромный микрофон, напоминающий дубинку. Стоящий пропагадист готов в любую минуту наносить удары.


Напомним, ранее Петренко яркой карикатурой изобразил действия российских властей на экологическую катастрофу, когда в Сибири горела тайга, а руководство РФ, закрывая на это глаза, боролось с массовыми протестами.

Как сообщали «ФАКТЫ», в течение сентября Россия будет временно председательствовать в Собезе ООН, что дает кремлевской пропаганде новые рычаги для донесения агрессивной позиции РФ.

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