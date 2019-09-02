Позорище: сеть насмешили фото «избирательных участков» оккупантов в Крыму

Украина

В Крыму 8 сентября оккупанты проводят выборы депутатов в так называемый «государственный совет». Фото, о том, как местные власти готовятся к голосованию, в Facebook опубликовал Тарас Любимов.

На снимках запечатлен избирательный участок № 11, который находится в поселке Золотая балка недалеко от Севастополя.

«Избирательный участок» руководство поселка разместило в металлическом контейнере в одном из дворов. На дверь повесили табличку и график работы, отпечатанный на ксероксе. Рядом поставили два биотуалета, идет какое-то строительство.

«Ещё один избирательный участок. Золотая балка, первое отделение. Это позорище! При том, что совсем рядом стоит доброе здание клуба, без ремонта. Со слов старейшины поселка Ольги Петровны, молодежь не хочет идти на выборы», — написал Любимов.

Фото в поселке Штурмовое, где предлагают проголосовать жителям полуострова за свое будущее, разместила в Twitter известный блогер RoksolanaToday&Крым.

«Севастополь, поселок Штурмовое, 2019 год. А у вас есть такой избирательный участок? Если вы не идете на выборы избирательный участок приедет к Вам.

В приглашении эта штука называется"модульное здание», — пишет блогер.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали фото того, как изменился Крым после прихода «русского мира». Несмотря на обещания оккупантов наполнить полуостров отдыхающими из России, этого не произошло, пляжи были почти пустыми.

В городах ограждений, напоминающих тюремные. Новые стройки и подходы к морю нередко ограждаются бетонными заборами с «колючкой» вверху, а там, где такие барьеры не поставишь, используют решетчатые металлические заборы высотой под три метра.

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