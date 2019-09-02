Мир

Любовь без границ: лесбиянки из Индии и Пакистана сыграли свадьбу в традиционных национальных нарядах (фото)

Пара лесбиянок решила доказать, что любовь не знает границ и что дружба между враждующими народами возможна. Саима Ахмад из Пакистана и Бьянка Маилеи, индианка по происхождению (в жилах которая также течет колумбийская кровь), официально сыграли свадьбу в американском штате Калифорния.

Обе были в традиционных национальных костюмах: Бьянка — в красивом сари от известного азиатского дизайнера Билала Хуссейна Казимов, с украшениями из золота и жемчуга, Саима — в черном, вышитом золотом мужском наряде шервани, который надевают женихи в странах Южной Азии.

Накануне влюбленные также провели все традиционные свадебные церемонии — в том числе нанесли на руки мехенди — рисунки хной.

Как сообщает издание Metro, мусульманка Ахмад и исповедующая христианство Маилеи познакомились в США.

Их союз вызвал живой отклик в соцсетях. «Несмотря на напряжение из-за Кашмира, этот брак — позитивный шаг в укреплении индо-пакистанских отношений. Удачи паре. И поздравления» «Как прекрасна любовь. Для нее, действительно, нет границ», — писали комментаторы.

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