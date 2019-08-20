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«Они, по сути, занимались сексом»: Майли Сайрус и ее девушка шокировали посетителей ночного клуба (фото)
Недавно объявившая о разрыве с мужем Лиамом Хемсвортом американская певица Майли Сайрус и ее новая пассия Кэйтлин Картер шокировали посетителей частного лос-анджелесского ночного клуба Soho House.
Как пишет издание Page Six, свидетели утверждают, что дамы вели себя чересчур раскованно. «Они были одержимы друг другом. Они не могли держать при себе свои руки, целовались и ласкали друг друга везде — в туалете, в баре, посреди танцпола. Они, по сути, занимались сексом. Не было никаких сомнений в том, что они пара… И их не заботило, что их видят», — говорит источник издания.
Ранее 26-летнюю Майли, никогда не скрывавшую свою бисексуальность, и 30-летнюю Кэйтлин сфотографировали целующимися на пляже в Италии. По слухам, это застало врасплох и больно ранило Лиама.
«ФАКТЫ» также писали, что Сайрус уже познакомила со своей новой любовью свою мать Тиш.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!