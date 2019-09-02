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Обмен поенными: Москалькова сделала новое заявление
После заявления помощника президента Украины Андрея Ермака о продолжении работы над обменом пленными, похожее заявление сделали и в России.
Так, росСМИ цитируют омбудсмена РФ Татьяну Москалькову, заявившую, что переговоры продолжаются, и что предстоит оформить много документов.
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«Сегодня очень важный этап в деэскалации российско-украинских отношений, очень важно, чтобы люди могли вернуться домой, для этого нужно провести целый ряд очень важных юридических процедур. Процесс начался, такие переговоры ведутся», — заявила Москалькова.
Материал о том, почему не произошел обмен пленными между Украиной и Россией 30 августа, информационную волну о котором начали в РФ, читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Обмен пленными между Украиной и Россией не состоялся: почему так произошло».
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