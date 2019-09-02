25.04 / 25.30 27.47 / 27.89
Киев: +25
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Обмен поенными: Москалькова сделала новое заявление

13:32 2 сентября 2019 13
Пленные
Инф. «ФАКТОВ»

После заявления помощника президента Украины Андрея Ермака о продолжении работы над обменом пленными, похожее заявление сделали и в России.

Так, росСМИ цитируют омбудсмена РФ Татьяну Москалькову, заявившую, что переговоры продолжаются, и что предстоит оформить много документов.

Читайте также: Путин устроил Зеленскому ловушки: что не так в нашумевшем «обмене»

«Сегодня очень важный этап в деэскалации российско-украинских отношений, очень важно, чтобы люди могли вернуться домой, для этого нужно провести целый ряд очень важных юридических процедур. Процесс начался, такие переговоры ведутся», — заявила Москалькова.

Материал о том, почему не произошел обмен пленными между Украиной и Россией 30 августа, информационную волну о котором начали в РФ, читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Обмен пленными между Украиной и Россией не состоялся: почему так произошло».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер