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Шоу-бизнес

Группа Grebz поздравила с началом учебного года новым провокационным клипом (видео)

14:11 2 сентября 2019 21
Группа Grebz
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Обновленная группа «Грибы», которая после двухлетней паузы поменяла название и вернулась в шоу-бизнес, представила новую, уже четвертую работу. К началу учебного года музыканты выпустили клип с названием «О.Grebz». В нем участники группы 4atty aka Tilla и Симптом рассказали свою школьную историю: они посидели в кабинете директора, станцевали с учениками хип-хоп и наказали хулиганов.

Режиссерами видео выступили Аделина Борец и Иван Крупеников.

Напомним, группа Grebz штампует новые клипы, как горячие пирожки. Ранее они представили «Контракты», «По ремонту» и «Каракум». Вскоре музыканты обещают представить и новый альбом.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Макс Барских выпустил новую песню «Неслучайно».

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