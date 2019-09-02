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Группа Grebz поздравила с началом учебного года новым провокационным клипом (видео)
Обновленная группа «Грибы», которая после двухлетней паузы поменяла название и вернулась в шоу-бизнес, представила новую, уже четвертую работу. К началу учебного года музыканты выпустили клип с названием «О.Grebz». В нем участники группы 4atty aka Tilla и Симптом рассказали свою школьную историю: они посидели в кабинете директора, станцевали с учениками хип-хоп и наказали хулиганов.
Режиссерами видео выступили Аделина Борец и Иван Крупеников.
Напомним, группа Grebz штампует новые клипы, как горячие пирожки. Ранее они представили «Контракты», «По ремонту» и «Каракум». Вскоре музыканты обещают представить и новый альбом.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Макс Барских выпустил новую песню «Неслучайно».
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