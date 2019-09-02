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Август в Киеве выдался теплее обычного: климатологи подметили температурные парадоксы
Климатологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского подвели погодные итоги августа, который в столице оказался довольно жарким и сухим.
Так, по данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднемесячная температура воздуха августа в Киеве составила + 20,7 градусов по Цельсию, что на два градуса выше климатической нормы.
Холоднее всего в Киеве было 6 августа, когда минимальная температура под утро опустилась до + 12 градусов, а жарче всего — 13 числа, когда максимальная температура после полудня поднялась до + 35 градусов по Цельсию и оказалась самой высокой за это лето. Дней с жарой, которая превысила 30 градусов по Цельсию, было 5.
Также к парадоксам нынешнего августа можно отнести и то, что самой жаркой оказалась его третья декада, а холодной — первая.
Кстати, продолжительность светового дня в августе сократилась более чем на полтора часа. Осадков в столице на проспекте Науки выпало лишь 45 мм, что составило 65% климатической нормы.
Как писали «ФАКТЫ», климатические аномалии привели к тому, что в августе в Киеве неожиданно зацвели каштаны.
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