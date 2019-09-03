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У Зеленского намерены заменить ОГА префектурами: что об этом известно
В Министерстве развития общин планируют провести реформу административного устройства, заменив государственные администрации префектурами. Об этом сообщила министр развития общин и территорий Алена Бабак (на фото) в эфире «Свобода слова» на ICTV.
В частности, отвечая на вопрос относительно существования ОГА, Бабак заявила о создании префектур.
«Префектуры безусловно будут. У них есть свои функции надзора, контроля за деятельностью органов местного самоуправления в части соблюдения законодательства. Также, будут определенные функции, которые будут закреплены за сферами услуг. Это также один из этапов — наделение в новой системе территориальной организации власти — это наделение этих органов своими полномочиями», — сказала Бабак.
Напомним, что представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил о том, что в Офисе президента рассматривают возможность проведения досрочных выборов в органы местного самоуправления. Сейчас рассматриваются разные варианты «перезагрузки» всей системы власти, которая касается отношений «власть и человек. По его словам, Владимир Зеленский шел на выборы с четким пониманием того, что нужно сменить всю систему власти, а не только ее отдельных представителей.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Владимир Зеленский внес кандидатуры на должности глав Винницкой, Запорожской и Ровенской облгосадминистраций. В частности, Владислава Скальского предложено назначить на должность главы Винницкой ОГА, Виталия Туринка — на должность главы Запорожской ОГА Виталия Коваля на должность главы Ровенской облгосадминистрации.
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