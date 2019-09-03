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Пристайко рассказал о результатах встречи в "нормандском формате"
На встрече в «нормандском формате» на уровне политических советников, которая состоялась 2 сентября в Германии, речь шла о выполнении конкретных договоренностей, которые откроют путь к встрече на высшем уровне. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
«Надеюсь, что достигнутые договоренности, которые мы собираемся выполнить все, будут реализованы в ближайшее время и мы сможем открыть путь к встрече на высшем уровне. Есть определенный успех, на основе результатов которого мы собираемся базировать следующую встречу лидеров», — сказал Пристайко, отметив, что детали встречи он раскрыть не может, сообщает Укринформ.
Впрочем, среди конкретных вещей, которые нужно достичь, дипломат назвал Станицу Луганскую, по разведению в которой и еще в двух других местах лидеры договорились еще в 2016 году.
«Именно поэтому мы собираемся довести до конца этот процесс разведения», — сказал Пристайко.
По его словам, на встрече не говорили об обмене заложниками и пленными, оставив этот вопрос соответствующей подгруппе в рамках Трехсторонней Контактной группы. Министр также подчеркнул, что команда президента Зеленского намерена «завершить войну как можно скорее».
Как писали «ФАКТЫ», 6 августа Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц «нормандского формата» как можно быстрее собраться на встречу и возобновить переговоры.
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