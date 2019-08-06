Спорт

Усик признался, что по совету Гвоздика подсел на видео Шария

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик признался, что по совету украинского боксера Александра Гвоздика, не верящего, что россияне напали на нашу страну, смотрит видеоблоги Анатолия Шария.

Об этом Александр Усик рассказал на совместной трансляции в Instagram. На видео — с третьей минуты.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», один из болельщиков снял Александра Усика за рулем элитного внедорожника Lexus LX, когда спортсмен слушал песню «В последний раз» российского рэп-дуэта «Miyagi и Эндшпиль» и при этом энергично танцевал в такт композиции.

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