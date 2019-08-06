25.48 / 25.79 28.42 / 28.89
Киев: +22
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Усик признался, что по совету Гвоздика подсел на видео Шария

14:09 6 августа 2019 26
Александ Усик
Инф. «ФАКТОВ»

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик признался, что по совету украинского боксера Александра Гвоздика, не верящего, что россияне напали на нашу страну, смотрит видеоблоги Анатолия Шария.

Об этом Александр Усик рассказал на совместной трансляции в Instagram. На видео — с третьей минуты.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», один из болельщиков снял Александра Усика за рулем элитного внедорожника Lexus LX, когда спортсмен слушал песню «В последний раз» российского рэп-дуэта «Miyagi и Эндшпиль» и при этом энергично танцевал в такт композиции.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама" публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер