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Суд принял новое решение по боевику Цемаху, которого требует выдать Кремль в рамках обмена пленными
Владимиру Цемаху, которого, по некоторым данным, в рамках обмена хочет заполучить Россия, суд продлил меру пресечения — содержание под стражей.
Как сообщают «Українські новини», об этом сообщил адвокат экс-боевика Роман Гонтарев. «Ему продлили меру пресечения — арест», — сказал защитник, который отказался комментировать возможную выдачу Цемаха России в рамках обмена пленными.
Напомним, что Владимир Цемах является важным свидетелем по делу о катастрофе в небе над Донецком пассажирского «Боинга» Малазийских авиалиний, который летом 2014 года был сбит из российского ЗРК «Бук». Так, в одном из интервью «начальник противовоздушной обороны Славянской бригады» террористов «ДНР» заявлял, что он прятал «Бук».
Мартериал «Обмен пленными между Украиной и Россией не состоялся: почему так произошло» читайте на сайте «ФАКТОВ».
Фото с сайта https://ukranews.com.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!