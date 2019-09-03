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Украина

Суд принял новое решение по боевику Цемаху, которого требует выдать Кремль в рамках обмена пленными

12:40 3 сентября 2019 223
Владимир Цемах в суде
Инф. «ФАКТОВ»

Владимиру Цемаху, которого, по некоторым данным, в рамках обмена хочет заполучить Россия, суд продлил меру пресечения — содержание под стражей.

Как сообщают «Українські новини», об этом сообщил адвокат экс-боевика Роман Гонтарев. «Ему продлили меру пресечения — арест», — сказал защитник, который отказался комментировать возможную выдачу Цемаха России в рамках обмена пленными.

Напомним, что Владимир Цемах является важным свидетелем по делу о катастрофе в небе над Донецком пассажирского «Боинга» Малазийских авиалиний, который летом 2014 года был сбит из российского ЗРК «Бук». Так, в одном из интервью «начальник противовоздушной обороны Славянской бригады» террористов «ДНР» заявлял, что он прятал «Бук».

Мартериал «Обмен пленными между Украиной и Россией не состоялся: почему так произошло» читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото с сайта https://ukranews.com.

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