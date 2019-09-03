Украина

Забрали деньги и машину: на админгранице с Крымом сотрудники ФСБ поиздевались над украинцем (видео)

В украинской спецслужбе в очередной раз предостерегли соотечественников, особенно, участников боевых действий, от поездок в аннексированный Крым, где они могут подвергнуться опасности. Недавно в подобную ситуацию попал житель Львовской области, который на своем авто отправился на полуостров.

Однако на пункте пропуска «Джанкой» его задержали сотрудники ФСБ и четыре часа допрашивали, требуя от мужчины информацию о силовиках, местах дислокации воинских частей. «После отказа сотрудничать с российской спецслужбой гражданина Украины угрозами заставили подписать документ, содержание которого он не понимал, и вернули на контролируемую правительством Украины территорию. При этом сотрудники ФСБ РФ отобрали его автомобиль, документы на право владения транспортным средством и деньги в сумме 2000 евро», — говорится в сообщении СБУ.

Сам пострадавший рассказал, что фсбшники простились с ним словами: «Надумаешь — приходи».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на территорию Украины вернулся Виктор Новицкий — капитан украинского рыболовецкого судна ЯМК-0041, экипаж которого в мае 2018 года Россия арестовала возле аннексированного Крыма.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter