- 13:49 Президенту аграрной страны не следовало бы себя так вести с крупнейшими операторами отрасли, — журналист
- 13:47 В России умерла известная актриса и героиня легендарной песни Высоцкого
- 13:45 Спрятал «добычу» в трусы: в сети показали видео с наглым вором, орудующим в Харькове
- 13:39 Массовое отравление шаурмой под Одессой: у 40 человек обнаружена опасная инфекция
- 13:30 Зимой Украине грозит полноценный блэкаут, — эксперт
- 13:27 В Италии появилась фреска с боевиком Захарченко: сеть в гневе
- 13:25 Забрали деньги и машину: на админгранице с Крымом сотрудники ФСБ поиздевались над украинцем
- 13:11 Хабиб — Порье: онлайн трансляция боя UFC за титул чемпиона мира
- 13:03 Давно замужем: беременная Мария Миронова раскрыла тайну личной жизни
- 13:00 Запуталась в веревке: на Полтавщие произошла трагедия с 7-летней девочкой
- 12:57 Копирует чужие наряды: Аллу Пугачеву обвинили в плагиате
- 12:50 Где смотреть онлайн Литва – Украина: расписание трансляций матча квалификации Евро-2020
Забрали деньги и машину: на админгранице с Крымом сотрудники ФСБ поиздевались над украинцем (видео)
В украинской спецслужбе в очередной раз предостерегли соотечественников, особенно, участников боевых действий, от поездок в аннексированный Крым, где они могут подвергнуться опасности. Недавно в подобную ситуацию попал житель Львовской области, который на своем авто отправился на полуостров.
Однако на пункте пропуска «Джанкой» его задержали сотрудники ФСБ и четыре часа допрашивали, требуя от мужчины информацию о силовиках, местах дислокации воинских частей. «После отказа сотрудничать с российской спецслужбой гражданина Украины угрозами заставили подписать документ, содержание которого он не понимал, и вернули на контролируемую правительством Украины территорию. При этом сотрудники ФСБ РФ отобрали его автомобиль, документы на право владения транспортным средством и деньги в сумме 2000 евро», — говорится в сообщении СБУ.
Сам пострадавший рассказал, что фсбшники простились с ним словами: «Надумаешь — приходи».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на территорию Украины вернулся Виктор Новицкий — капитан украинского рыболовецкого судна ЯМК-0041, экипаж которого в мае 2018 года Россия арестовала возле аннексированного Крыма.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.