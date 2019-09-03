Интервью со звездой

Это был шок: Tayanna о том, что происходило за кулисами «Танців з зірками» (фото)

Финал второго эфира популярного проекта «Танці з зірками-3» («1+1») стал полной неожиданностью не только для зрителей, но и для его участников. В зону риска попали три пары: Надежда Матвеева и Валерий Шохин, Михаил Кукуюк и Елизавета Цыбульская, Tayanna и Игорь Кузьменко. Напряжение достигло наивысшей точки, когда ведущие — Юрий Горбунов и Тина Кароль — назвали тех, кто покинул паркет. По результатам оценок жюри и голосования телезрителей, наименьшее количество баллов набрала пара Tayanna (Татьяна Решетняк) и Игорь Кузьменко. Они стали первыми, кто ушел из танцевального шоу. Борьбу за главный приз продолжили 13 пар. После объявления результатов голосования, было видно, что Tayanna едва сдерживает слезы. Она лишь смогла поблагодарить своего партнера, а Игорь Кузьменко и вовсе отказался от прощального слова. Накануне эфира пара даже не допускала мысли, что шоу для них может закончиться. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Tayanna рассказала о том, как пережила поражение, жалеет ли, что участвовала в проекте и травме, которую получила на паркете.

— У меня не было предчувствия, что второй эфир станет для нас с Игорем последним, — призналась певица. — Честно говоря, это стало не просто неожиданностью, а настоящим шоком для нас! После выступления, еще до оглашения результатов, я уже мысленно прорабатывала движения для следующего танца, визуализировала свой наряд. Но… сложилось не так, как я спланировала.

Помню, в тот момент, когда услышала результат, я очень переживала и просто не могла сдерживать эмоций. Мне кажется, волнение передавалось даже через экраны телевизоров. Кому-то показалось, что я была разъяренной, но это не так. Я была растеряна. Но, как говорят, все, что нас не убивает, делает нас сильнее.

— Значит, никакой истерики не было?

— Нет. Я просто для себя решила, что сейчас у Вселенной свои планы насчет нас. Через день после эфира я уже стала гораздо спокойнее относиться к тому, что произошло и не делать из этого драму.

— Кто вас поддерживал все это время?

— Я ощущала поддержку фанатов, друзей, семьи, коллег… Сразу после окончания эфира мне полетели sms, звонки со словами поддержки и мотивации. Со мной была моя команда, которая подбадривала. А еще коллеги по новому проекту ЖВЛ, ведущей которого я стала этой осенью.

— Что было самым сложным за время подготовки к шоу?

— Знаете, к проекту я относилась, как к увлекательному приключению. Мне было интересно приходить на репетиции, наблюдать, как с каждым днем моя техника и подготовка становятся лучше. Самым сложным, наверное, был сам прямой эфир. Мне трудно было побороть волнение перед выходом на паркет. А, если говорить о технике, то сложнее всего было «укротить» свои руки, ноги, мысли и эмоции одновременно.

— Говорят, вы репетировали активнее многих участников.

— Я не следила за этим, просто мы с Игорем делали все, чтобы выступить на паркете достойно. Тренировались по три-четыре раза в неделю. Репетиции занимали по шесть часов. Слава Богу, я нахожусь в прекрасной физической форме, мне не надо было дополнительно прибегать к занятиям спортом или специальным диетам.

— Известно, что во время репетиций вы получили серьезную травму.

— Я вообще не люблю выносить свои болячки на всеобщее обсуждение. Но поскольку слишком много людей знали о том, что произошло, утаивать не было смысла. Так случилось, что за несколько дней до эфира, во время репетиций поддержки, партнер неправильно меня подхватил и сломал ребро. Врачи просили взять больничный, хотя бы несколько дней воздержаться от тренировок. Но у меня была цель — танцевать. И я, как настоящий спортсмен, брала себя в руки и работала, превозмогая боль. Просто пыталась забыть о травме. Вы не поверите, но такой настрой притупляет боль и даже лечит.

Сейчас все хорошо. Когда на втором эфире мы танцевали фокстрот, я практически не чувствовала боли. За три недели ребро стало уже срастаться.

— Ваш партнер Игорь выглядел расстроенным не меньше, как он отреагировал?

— Мы, как и все, надеялись на победу в проекте. Конечно, Игорь расстроился. Но он нашел нужные слова и принял результат довольно спокойно.

На самом деле, на проекте у нас сложились хорошие отношения со многими парами. Я уже скучаю по ним. Очень благодарна за поддержку Елене Кравец, Maruv и DZIDZIO. Они настоящие. Поэтому, наверное, и являются звездами.

— Не жалеете, что согласились на участие в шоу?

— Конечно, нет! Более того, когда мне поступило предложение, я сразу ответила согласием — не раздумывая. Просто это был новый опыт, который мне непременно хотелось попробовать. К тому же я давно мечтала научиться танцевать.

— Какой танец вы мечтали исполнить на паркете?

— Это был микс: танго и фламенко. Я хотела исполнить эмоциональный, яркий, страстный танец, именно такой, как мой характер. Мне кажется, именно в нем я сумела передать свои глубокие переживания, черпая энергию внутри себя самой.

— Чем намерены заниматься дальше?

— Планов на осень очень много: продолжаем записывать программу ЖВЛ, которая стартовала 2 сентября, готовлюсь к сольному концерту, работаю над новым альбомом. А еще планирую взять отпуск, вдохновиться и написать новые песни, которые обязательно станут хитами.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что травму на проекте успела получить и знаменитая гимнастка Анна Ризатдинова, которая танцует в паре с Александром Прохоровым.

Самые яркие моменты второго эфира «Танців з зірками» смотрите здесь.

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