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Полякова обвинила Бузову в плагиате (фото, видео)
Популярная украинская певица Оля Полякова, которая ранее похвасталась фигурой в купальнике, обвинила россиянку Ольгу Бузову в плагиате.
Как заявила Полякова в своем Instagram, Бузова в новом клипе «Лайкер» копирует ее наряды и движения.
«Приятно быть цитируемым живым классиком», - пошутила она, назвав Бузову «Олька Золотая Ручка».
Многие поклонники Поляковой поддержали ее и заявили, что Бузова ей не конкурентка.
Но досталось и самой Поляковой. В сети считают, что украинская артистка такими обвинениями пиарится.
«Только у Вас все идеи костюмов крадут. И Тина, и Марув, и Бузова. Смешно», «Обвини еще сотни детей с электрическими пианино в плагиате и сотни дизайнеров, что создают похожую одежду», — советуют Поляковой.
Напомним, ранее Оля Полякова обвинила в плагиате Светлану Лободу.
Кстати, продюсер Поляковой уже обвинял Бузову в том, что она копирует песни его подопечной.
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