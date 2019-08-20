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Шоу-бизнес

Полякова обвинила Бузову в плагиате (фото, видео)

11:37 20 августа 2019 39
Оля Полякова
Инф. «ФАКТОВ»

Популярная украинская певица Оля Полякова, которая ранее похвасталась фигурой в купальнике, обвинила россиянку Ольгу Бузову в плагиате.

Как заявила Полякова в своем Instagram, Бузова в новом клипе «Лайкер» копирует ее наряды и движения.

«Приятно быть цитируемым живым классиком», - пошутила она, назвав Бузову «Олька Золотая Ручка».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как нет? Да! #ОлькаЗолотаяРучка @buzova86

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Многие поклонники Поляковой поддержали ее и заявили, что Бузова ей не конкурентка.

Но досталось и самой Поляковой. В сети считают, что украинская артистка такими обвинениями пиарится.

Бузова

«Только у Вас все идеи костюмов крадут. И Тина, и Марув, и Бузова. Смешно», «Обвини еще сотни детей с электрическими пианино в плагиате и сотни дизайнеров, что создают похожую одежду», — советуют Поляковой.

Напомним, ранее Оля Полякова обвинила в плагиате Светлану Лободу.

Кстати, продюсер Поляковой уже обвинял Бузову в том, что она копирует песни его подопечной.

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