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Шоу-бизнес

Алина Гросу показала грудь в Москве (фото)

13:44 30 августа 2019 154
Гросу
Инф. «ФАКТОВ»

Популярная украинская певица и актриса Алина Гросу, которая недавно вышла замуж, похвасталась фото, на котором продемонстрировала пышную грудь.

«Когда муж фотограф», — подписала Гросу в Instagram снимок, сделанный в Москве.

Гросу

На певице — блестящее черное платье с декольте, а грудь почти «вываливается», как отметили в сети.

Кстати, поклонники певицы давно отметили, что грудь певицы после свадьбы стала выглядеть внушительнее. Многие говорят о пластической операции, но не исключено и то, что Алина ждет ребенка. Правда, старается скрыть это, размывая снимки и пользуясь фотошопом (неумело).

Напомним, что певицу Ани Лорак также заподозрили в увеличении размера груди. Сама певица не опровергает это и не подтверждает, но всячески демонстрирует свои прелести, выбирая наряды с декольте.

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