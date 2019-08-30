- 13:57 Порошенко удержал страну в самое тяжелое время, — Коломойский
- 13:56 Онлайн-трансляция жеребьевки Лиги Европы: известны возможные соперники «Динамо» и «Александрии»
- 13:55 В Bellingcat полагают, что Украина согласилась выдать России ключевого свидетеля по делу МН-17
- 13:44 Алина Гросу показала грудь в Москве
- 13:35 На Донбассе в результате обстрела погиб младший сержант ВСУ: названо имя героя
- 13:35 Коломойский впервые рассказал о встрече с Порошенко после победы Зеленского
- 13:23 Зеленский полтора часа общался с Макроном: о чем говорили
- 13:13 В Дрогобиче хоронят погибших вследствие взрыва в жилом доме: в сети показали фото
- 13:11 Шахты на Донбассе могут остановиться уже в сентябре: в чем причина
- 13:05 Освобождение Сенцова, моряков и других политзаключенных: все подробности обмена между Киевом и Москвой
- 13:01 Лолита Милявская боится превратиться в стареющую жирную алкоголичку
- 12:51 В Киеве проучили водителя маршрутки, оскорбившего парня с УБД
Алина Гросу показала грудь в Москве (фото)
Популярная украинская певица и актриса Алина Гросу, которая недавно вышла замуж, похвасталась фото, на котором продемонстрировала пышную грудь.
«Когда муж фотограф», — подписала Гросу в Instagram снимок, сделанный в Москве.
На певице — блестящее черное платье с декольте, а грудь почти «вываливается», как отметили в сети.
Кстати, поклонники певицы давно отметили, что грудь певицы после свадьбы стала выглядеть внушительнее. Многие говорят о пластической операции, но не исключено и то, что Алина ждет ребенка. Правда, старается скрыть это, размывая снимки и пользуясь фотошопом (неумело).
Напомним, что певицу Ани Лорак также заподозрили в увеличении размера груди. Сама певица не опровергает это и не подтверждает, но всячески демонстрирует свои прелести, выбирая наряды с декольте.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...