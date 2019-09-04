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В российском городе Тюмень хирурги областной клинической больницы № 2 удалили у 10-летней девочки двухкилограммовую опухоль с фрагментами зубов и волосами. Об этом говорится в информации на сайте департамента здравоохранения Тюменской области.

Сообщается, что к медикам обратились родители девочки, у которой сильно болел живот. УЗИ показало новообразование в области яичника, пациентку экстренно госпитализировали.

После того, как онкология была исключена, консилиумом врачи решили удалять опухоль ввиду её больших размеров путём проведения открытого хирургического вмешательства. В ходе лапаротомической операции из брюшной полости пациентки хирурги извлекли тератому весом более 2 килограммов. Кроме жировой ткани в ней содержались волосы и фрагменты зубов.

«Впервые столкнулись со столь большой тератомой в своей практике. Готовились к операции тщательно — просчитывали все возможные варианты развития осложнений и их предупреждения. Во время самого вмешательства были предельно осторожны, чтобы, отделяя опухоль, не повредить оболочку самой тератомы и кровеносные сосуды во избежание кровотечения», — пояснила врач детский хирург Татьяна Сергиенко, которая оперировала девочку.

Операция прошла успешно, девочку выписали из больницы.

Медики пояснили, что тератома — доброкачественная опухоль, которая возникает из-за нарушения развития клеток эмбриона. Иногда они содержат в себе органы или части тела. Чаще всего заболевание протекает без симптомов, но при увеличении в размерах тератома давит на внутренние органы, вызывая боль.

Также они напомним, что существует семь показательных симптомов, указывающих на онкологию. Один из признаков — это любые необычные выделения или кровотечения. Стоит обратить внимание на появление уплотнений, опухолей, шишек в груди или на теле. Кроме того, об опасности могут свидетельствовать сложности при опорожнении кишечника или мочевого пузыря, расстройстве пищеварения и трудностях при глотании, охриплости голоса и длительном кашле. Симптомом также можно считать значительное изменение внешнего вида родинки или бородавки, а также долго не заживающую язву.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве женщине удалили опухоль весом 31 килограмм. По словам врачей, это самое большое новообразование, от которого в Украине удалось избавить пациентку. Через полтора года после вмешательства 52-летняя Татьяна из Борисполя полностью восстановилась.

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