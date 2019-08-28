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На Донбассе закрыли КПВВ "Майорское": что произошло
На Донбассе боевики из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли контрольный пункт въезда-выезда «Майорское» — его работа приостановлена. Ранее работу этого КПВВ прекращали из-за обнаруженного взрывоопасного предмета.
Как сообщают в штабе ОС, противник открыл огонь в среду, 28 августа, после полудня. Обстрелу подверглась гражданская инфраструктура в районе гуманитарного дорожного коридора «Горловка — Бахмут».
«Противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Такие действия российско-оккупационных войск поставили под угрозу жизнь и здоровье и мирного населения, и персонала, осуществляющего свою деятельность в КПВВ «Майорское», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что сотрудники погранслужбы из состава Объединенных сил обеспечили безопасность всех гражданских лиц, находящихся на контролируемой территории в районе КПВВ.
Сообщается, что работа пункта пропуска «Майорское» приостановлена до особого распоряжения.
Уже после 15:00 стало известно, что работа контрольного пункта въезда-выезда была возобновлена.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 25 августа на Донбассе погибли двое бойцов ВСУ — военнослужащий 35-й бригады морской пехоты ВСУ Виталий Собко и командир взвода 24 отдельного штурмового батальона «Айдар» 53 ОМБр Тихон Курбатов.
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