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Власти Путина скоро придет конец: российский астролог назвал дату окончания войны на Донбассе
Российский астролог Павел Глоба, не отличающийся особой любовью и расположением к нашей стране, сделал на удивление «доброжелательный» прогноз о развитии ситуации в Украине. Об этом пишет esoreiter.ru.
«Что касается Украины, то для нее прогноз вполне оптимистичный. В 2020 году закончится многолетняя война на востоке Украины», — цитирует астролога издание.
При этом звездочет традиционно добавил в свой прогноз и «ложку дегтя», отметив, что оккупированные части Луганской и Донецкой областей, скорее всего, войдут в состав России.
Этой же стране он «оставляет» и Крым.
При этом Путина Глоба отправляет на покой: «существующая модель власти уйдет в прошлое, а страну ждет новая политическая модель управления. Революции не будет, а вот изменения обязательно будут».
Согласно предсказаниям астролога, для России в 2020 году начнется новый тридцатилетний цикл, однако судьбоносные изменения будут протекать довольно болезненно.
Весьма расплывчаты предсказания Глобы для остального мира: в США может появиться новый президент и существенно измениться расклад политических сил, Великобритания ускорит свой выход из Европейского союза, Китай сохранит свое лидерство в мировой торговле, причем до 2027 года.
Напомним, что в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» международный астролог высшей категории, астрополиттехнолог Влад Росс заявил, что большие перемены на востоке Украины начнутся со второй половины 2020 года, когда там перестанут стрелять. А в 2021 году на Донбассе уже точно стрелять не будут.
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