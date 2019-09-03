Мир

Меган Маркл и принц Гарри, чувствующие, что теряют поддержку публики, наняли американских пиарщиков, специализирующихся на улучшении имиджа клиентов. Как сообщает издание The Sun, это было сделано вопреки советам дворца. Обычно члены королевской семьи полагаются на поддержку собственных профессиональных специалистов по связям с общественностью. «Нанимать голливудскую фирму для своего пиара, будучи членом королевской семьи, это, мягко говоря, неортодоксально», — говорит инсайдер.

Официально Букингемский дворец сообщил, что герцогиня Сассекская обратилась в американскую фирму, чтобы ей помогли наладить в США работу ее благотворительного фонда.

Сообщается, что Меган обратилась к услугам агентства Sunshine Sachs, которое ранее представляло интересы ныне покойного певца Майкла Джексона, обвинявшегося в педофилии, и кинопродюсера Харви Вайнштена, оказавшегося в центре громкого секс-скандала. В числе клиентов фирмы также были и менее скандальные клиенты-знаменитости — Бен Аффлек, Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лопес, Джастин Тимберлейк.

Меган беспокоит то, как СМИ освещают ее отношения с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон, а также скандал с частными самолетами и неуместные выступления в прессе членов ее семьи.

Так, на днях ее отец Томас Маркл дал очередное скандальное интервью, в котором обвинил дочь во лжи и лицемерии. После этого стало известно, что Меган окончательно решила оборвать все связи со своим родителем. К слову, на следующий день в Instagram-аккаунте Сассексов появилась очередная «вдохновляющая цитата», которые регулярно публикуют Меган и Гарри. На этот раз — бывшего президента ЮАР и лауреата Нобелевской премии мира Нельсона Манделы. «Так легко ломать и уничтожать. Герои — те, кто устанавливает мир и строит», — гласит она. Пост снова вызвал бурю эмоций в сети. Одни считали, что Меган и Гарри опубликовали это изречение в качестве завуалированного упрека в адрес нападающих на них СМИ. Другие находили горькую иронию в том, что Меган обнародовала эту цитату после того, как решила полностью разрушить своим отношения со свои собственным родным отцом, находя это новым проявлением ее лицемерия. А третьи уверяли Меган и Гарри не обращать внимания на хейтеров, поскольку «есть множество людей, которые любят вас обоих».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что королева Елизавета отказала Меган Маркл и принцу Гарри в желании поселиться в ее Виндзорском замке.

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