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После очередного скандального интервью, в котором отец Меган Маркл обвинил дочь в лицемерии и лжи, стало известно, что герцогиня Сассекская больше никогда не намерена встречаться со своим отцом. Так, по крайней мере с ее слов заявил осведомленный источник изданию The Sun. Несмотря на просьбы Томаса Маркла, Меган и принц Гарри также не планируют позволять ему увидеть внука Арчи, который родился почти четыре месяца назад. «Это ужасно печальная ситуация, но Меган приняла это трудное решение», — сообщает источник. Герцогиня не будет больше вступать в контакт с отцом — после ряда его «предательств». «Хотя это разбивает ей сердце, она должна позаботиться о своей защите, а также защите мужа и сына», — пишет издание. Томас никогда не встречался с принцем Гарри лично (только разговаривал с ним несколько раз по телефону). И вряд ли теперь когда-либо познакомится с Арчи.

Меган и Томас Маркл

Между тем издание Daily Express, сообщает, что принц Гарри расстроил своего собственного отца — принца Уэльского Чарльза, отвергнув его подарок. Еще в 1980-е годы Чарльз выделил для своего младшего сына участок земли в графстве Херефордшир. Он надеялся, что, когда Гарри вырастет и женится, он обоснуется здесь вместе со своей семьей и будет наслаждаться загородной жизнью. Однако Гарри и Меган не собираются «хоронить себя» в сельской глуши. Они ищут себе дом в США. По одним данным — в Лос-Анджелесе, по другим — в Малибу, по соседству с голливудскими знаменитостями.

Американка Меган испытывает сильную тоску по дому. К тому же в США она чувствовала бы себя более свободно, не будучи отягощенной королевскими традициями, которые начали ей надоедать. Говорят также, что бывшая актриса хочет вернуться в кино. И муж поддерживает ее стремление. Кроме того, на решение ускорить переезд в США повлиял скандал с частными самолетами, в который оказались вовлечены Сассексы. И теперь они хотят сменить обстановку и людей вокруг себя, не желая менять привычки и действия.

Ранее «ФАКТЫ» писали. что королева Елизавета отказала Меган Маркл и принцу Гарри, желавшим поселиться в ее Виндзорском замке.

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