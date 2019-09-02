- 13:32 Обмен поенными: Москалькова сделала новое заявление
- 13:26 Известный шоумен стал новым ведущим программы о светской жизни
- 13:26 Бывшие супруги Моника Белуччи и Венсан Кассель впервые появились вместе на красной дорожке
- 13:24 Сразу четыре человека за одни сутки покончили с собой под Киевом
- 13:12 Меган Маркл больше не увидится со своим папой, а принц Гарри отверг подарок собственного отца – принца Чарльза
- 13:02 Поднять экономику на 40%: Гончарук поделился амбициозными планами на 5 лет
- 12:51 Розенбаум попал в реанимацию после тяжелой операции
- 12:41 На Байкале установили бюст Путина, чтобы жаловаться ему на проблемы: в сети волна смеха
- 12:37 Поблажки для арестантов за 2 тысячи долларов: в Одессе будут судить руководителей СИЗО
- 12:31 Где смотреть онлайн Украина – Финляндия: расписание трансляций матча молодежного Евро-2021
- 12:31 Под Харьковом на свалке обнаружили тело убитой женщины: первые детали и фото с места ЧП
- 12:28 «Наша жесткая позиция — как можно меньше вмешательства государства в энергорынки», — министр энергетики
Меган Маркл больше не увидится со своим папой, а принц Гарри отверг подарок собственного отца – принца Чарльза (фото)
После очередного скандального интервью, в котором отец Меган Маркл обвинил дочь в лицемерии и лжи, стало известно, что герцогиня Сассекская больше никогда не намерена встречаться со своим отцом. Так, по крайней мере с ее слов заявил осведомленный источник изданию The Sun. Несмотря на просьбы Томаса Маркла, Меган и принц Гарри также не планируют позволять ему увидеть внука Арчи, который родился почти четыре месяца назад. «Это ужасно печальная ситуация, но Меган приняла это трудное решение», — сообщает источник. Герцогиня не будет больше вступать в контакт с отцом — после ряда его «предательств». «Хотя это разбивает ей сердце, она должна позаботиться о своей защите, а также защите мужа и сына», — пишет издание. Томас никогда не встречался с принцем Гарри лично (только разговаривал с ним несколько раз по телефону). И вряд ли теперь когда-либо познакомится с Арчи.
Между тем издание Daily Express, сообщает, что принц Гарри расстроил своего собственного отца — принца Уэльского Чарльза, отвергнув его подарок. Еще в 1980-е годы Чарльз выделил для своего младшего сына участок земли в графстве Херефордшир. Он надеялся, что, когда Гарри вырастет и женится, он обоснуется здесь вместе со своей семьей и будет наслаждаться загородной жизнью. Однако Гарри и Меган не собираются «хоронить себя» в сельской глуши. Они ищут себе дом в США. По одним данным — в Лос-Анджелесе, по другим — в Малибу, по соседству с голливудскими знаменитостями.
Американка Меган испытывает сильную тоску по дому. К тому же в США она чувствовала бы себя более свободно, не будучи отягощенной королевскими традициями, которые начали ей надоедать. Говорят также, что бывшая актриса хочет вернуться в кино. И муж поддерживает ее стремление. Кроме того, на решение ускорить переезд в США повлиял скандал с частными самолетами, в который оказались вовлечены Сассексы. И теперь они хотят сменить обстановку и людей вокруг себя, не желая менять привычки и действия.
Ранее «ФАКТЫ» писали. что королева Елизавета отказала Меган Маркл и принцу Гарри, желавшим поселиться в ее Виндзорском замке.
Читайте также: Королева Елизавета остроумно ответила, когда к ней обратились не узнавшие ее американские туристы.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!