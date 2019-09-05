Меган Маркл и принц Гарри отклонили приглашение в гости к королеве под странным предлогом

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Хотя сообщалось, что на этой неделе Меган Маркл, принц Гарри и их сын Арчи, которому 6 сентября исполнится ровно четыре месяца, собираются приехать в гости к королеве в ее замок Балморал, изданию The Sun стало известно, что визит не состоится. Герцог и герцогиня Сассекские отклонили приглашение Елизаветы II, которая неоднократно звала их к себе еще с конца июля.

Ранее в Балморале побывали принц Уильям и Кейт Миддлтон со своими детьми Джорджем, Шарлоттой и Луи. Они прилетели в Шотландию недорогим коммерческим рейсом. И вернулись домой в Норфолк таким же образом. Прочие члены семьи также хотя бы несколько дней провели в Балморале.

Однако Меган и Гарри пренебрегли приглашением Ее Величества. Причем в качестве причины заявили, что Арчи еще слишком мал для путешествия в Шотландию. Это несколько удивило дворец, поскольку ранее возраст ребенка не мешал супругам отправиться отдыхать на испанский остров Ибица, а затем принять приглашение в гости к Элтону Джону во Францию, где у него есть роскошный особняк под Ниццей. В обе поездки Меган, Гарри и Арчи летали на частных самолетах.

Для Маркл это могло бы стать первым пребыванием в любимой загородной резиденции королевы. Прошлым летом герцогиня была на раннем сроке беременности, поэтому предпочла воздержаться от дальних переездов. Хотя уже в середине октябре отправилась вместе с мужем в турне по странам Океании и Австралии.

Королева и ее муж разочарованы решением внука и его жены. «Если они хотели уединения и защиты (а это было предлогом, под которым Гарри оправдывался за использование частных самолетов), то с этой точки зрения более подходящего отдыха, чем в шотландском замке королевы, не найти. В Балморале они все охотятся, стреляют, удят рыбу. Поэтому, возможно, именно это оттолкнуло Меган», — пишет издание, напоминая, что бывшая американская актриса не любит кровавый спорт и является защитницей прав животных.

Возможно также, что после скандала, Меган и Гарри просто не знают, как добраться до места назначения, поскольку к способу их передвижения будет сейчас приковано особое внимание. Сам Гарри на днях прибыл в Амстердам коммерческим рейсом. Однако, видимо, пока не рискует отправиться в такой же полет с младенцем. Хотя Кейт Миддлтон летала коммерческим рейсом на Карибы со своим первенцем Джорджем, когда ему было шесть месяцев.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что принца Гарри уличили во лжи: соцсети возмутила новая «лицемерная» речь внука королевы.

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