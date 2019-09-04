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Здоровье и медицина

За какие анализы в больницах не нужно платить: полный список

12:32 4 сентября 2019 106
Анализы
Инф. «ФАКТОВ»

Пациенты, подписавшие декларацию с семейным врачом, имеют право бесплатно и без покупки за свои деньги расходных материалов сдать восемь анализов.

Как уточняют в Национальной службе здоровья Украины, речь идет о следующий анализах:

  • общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;
  • общий анализ мочи;
  • глюкоза крови;
  • общий холестерин;
  • быстрый тест на беременность;
  • быстрый тест на тропонин;
  • быстрый тест на ВИЧ;
  • быстрый тест на вирусные гепатиты.

«При необходимости проведения лабораторных исследований врач выписывает направление на анализ и направляет пациента в лабораторию заведения, или к поставщику этой услуги, с которым заведение имеет соответствующий договор о сотрудничестве. Это может быть лаборатория как коммунального, так и частного учреждения», — сообщают в НСЗУ.

При этом вакуумную пробирку для анализа крови, перчатки, спиртовую салфетку (вату), спирт, шприц, контейнер для сбора мочи пациент не должен приносить с собой или оплачивать дополнительно — их наличие обеспечивает заведение первичной медицинской помощи. Пациент должен поинтересоваться у выписывающего направления врача, где ему взять предметы, необходимые для сдачи анализов.

«Если от пациента требуют деньги за проведение этих исследований, он может позвонить в контакт-центр НСЗУ по короткому номеру 1677», — говорится в сообщении, размещенном на Правительственном портале.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Министерство здравоохранение в рамках программы «Доступні ліки» добавило в перечень бесплатных лекарств еще 14 позиций, увеличив, таким образом, список до 78 препаратов. Речь идет о лекарствах, предназначенных для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой.

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