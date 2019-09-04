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Ухо никому не отрезали: оккупанты сознались в фейке (фото)
Военный блогер оккупантов Александр Жучковский изобличил командование оккупационных войск в распространении фейка: «Уточняю по поводу последних событий вокруг Горловки. В ночь с 28 на 29 августа к нашим позициям в тыл в районе Зайцево зашли украинские диверсанты. Сначала стреляли из ПБС, потом жгли „Шмелями“. От огня погибло пять ополченцев (один погиб не сразу, скончался в больнице), одного украинцы забрали в плен. Ухо никому из наших бойцов не отрезали. Не знаю, зачем командованию понадобилось делать этот вброс. Там же не ваххабиты какие-то были. Я против такого рода вбросов, даже из пропагандистских соображений», — пишет Жучковский.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали о том, что. отражая нападение вражеской диверсионной группы, военнослужащие полка Нацгвардии «Азов» уничтожили четверых российских наемников. Один был взят в плен и немедленно доставлен в больницу.
Рассказывая подробности успешной операции, пресс-секретарь полка «Азов» назвала чудовищным фейком российской пропаганды информацию с сайтов оккупантов о том, что у одного из убитых террористов якобы было отрезано ухо.
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Попутно Александр Жучковский в своем посте в «Telegram признается в том, что оккупационные войска, которых паблики террористов упорно именуют «ополченцами», систематически нарушают Минские соглашения: «Следующей ночью ополченцы отправились в тыл противнику в район Майорска и атаковали украинские казармы», — пишет Жучковский.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в августе 2019 года, несмотря на объявленное «перемирие», подразделения Объединенных сил понесли ощутимые потери на Донбассе.
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