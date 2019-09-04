"Я Юзика узнаю по мандату": новый парламент жестко потроллили (видео)

Украина

Артисты единственного в мире Театра КВН ДГУ создали очередной шедевр. На сей раз — о новой Верховной Раде. Песня называется «Я Юзика узнаю по мандату» (на мелодию известной песни «А я милого узнаю по походке»). Слова написали бессменные авторы коллектива Григорий Гельфер и Евгений Гендин.

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«Блеск. Блеск. Блеск. Не, это я не полы натираю, а свежий блокбастер от „Веселого песца“ смотрю. Сейчас оторжусь — и снова начну смотреть», — прокомментировал творение известный журналист Евгений Кузьменко. Смех — да, только сквозь слезы…

Ранее «ФАКТЫ» писали, что представители одного из создателей легендарного КВН обратились с иском в суд по интеллектуальным правам Москвы, в котором оспаривают незаконное присвоение товарного знака «КВН» у фирмы Александра Маслякова «АМИК».

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