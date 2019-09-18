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У бездетной собаки, усыновившей двух котят, чудом появилось молоко для их кормления (фото, видео)

7:51 18 сентября 2019 309
Собака и котята
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Собака породы бигль по кличке Дэйзи, проживающая у своей хозяйки Джейн Уиттон в британском графстве Кент, усыновила двух котят — Флетчера и Декстера, которым было девять недель от роду. Между лишившимися своей биологической матери малышами, которых Джейн взяла к себе в дом, и их приемной «родительницей» установилась такая крепкая связь, что у годовалой Дэйзи, еще никогда не имевшей собственных щенков, чудом появилось молоко для кормления «детей».

Они вместе играют и спят в обнимку. 36-летняя Джейн говорит, что Дэйзи — прирожденная мать. По словам Уиттон, когда котят принесли домой, собака пришла в радостное возбуждение при виде своих новых друзей. «Она выросла с котами, но котята — это было нечто новое для нее… Они проводят вместе все время. Когда к котятам приближается другая собака, Дэйзи сразу спешит на защиту и становится между ними…», — приводит слова Джейн издание Daily Mail.

Ранее «ФАКТЫ» писали о трогательном видео, на котором собака-мать помогает спасателям откопать из-под завалов своих щенков.

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