Стало известно, сколько «Шахтер» заплатил за Коноплянку (видео)

Спорт

Один из лидеров сборной Украины Евгений Коноплянка, как известно, прибыл на сбор национальной команды перед отборочным матчем Евро-2020 с Литвой и товарищеским поединком с Нигерией (10 сентября в Днепре) в статусе новичка донецкого «Шахтера».

По информации издания Bild, горняки заплатили «Шальке» за украинца 1,5 миллиона евро (в 2017-м его переход из «Севильи» обошелся немцам в 12,5 млн евро). Эту же сумму называет и портал transfermarkt. de, оценивающий нынешнюю рыночную стоимость футболиста, которому 29 сентября исполнится 30 лет, в 6,5 миллиона евро.

Кстати, Коноплянку, в активе которого 82 поединка и 21 мяч в футболке сборной Украины, очень тепло встретили в расположении национальной команды.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-нападающий сборной Украины Селезнев перешел в турецкий клуб.

Фото ФК «Шахтер»

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