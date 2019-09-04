25.08 / 25.33 27.45 / 27.86
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Стало известно, сколько «Шахтер» заплатил за Коноплянку (видео)

15:06 4 сентября 2019 135
Евгений Коноплянка
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Один из лидеров сборной Украины Евгений Коноплянка, как известно, прибыл на сбор национальной команды перед отборочным матчем Евро-2020 с Литвой и товарищеским поединком с Нигерией (10 сентября в Днепре) в статусе новичка донецкого «Шахтера».

По информации издания Bild, горняки заплатили «Шальке» за украинца 1,5 миллиона евро (в 2017-м его переход из «Севильи» обошелся немцам в 12,5 млн евро). Эту же сумму называет и портал transfermarkt. de, оценивающий нынешнюю рыночную стоимость футболиста, которому 29 сентября исполнится 30 лет, в 6,5 миллиона евро.

Кстати, Коноплянку, в активе которого 82 поединка и 21 мяч в футболке сборной Украины, очень тепло встретили в расположении национальной команды.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-нападающий сборной Украины Селезнев перешел в турецкий клуб.

Фото ФК «Шахтер»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер