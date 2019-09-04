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"Вы влюблены?" Ирина Билык восхитила постельным фото
Популярная украинская певица Ирина Билык, которая ранее поссорилась с балериной Екатериной Кухар из-за «Танців з зірками», показала пикантное фото.
На снимке, опубликованном в Instagram, певица лежит в коротком изумрудном платье, демонстрируя стройные ноги.
«Вы влюблены? Ставьте лайк, если да», — подписала она пикантное фото.
Поклонники поставили певице много лайков, отмечая, что дело не во влюбленности, а в красоте Билык.
«Не влюблена, просто Вы — огонь», «Я поставил лайк, хотя не влюблен, но не мог не поставить, глядя на вас», «Очень красивая! Завораживает», «Ирина, вы красавица», «Какая шикарная», — пишут комментаторы.
Напомним, что у самой певицы с личной жизнью — полный порядок: недавно она восхитила всех семейным фото.
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