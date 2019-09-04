Власть в лицах: средний возраст новой Верховной Рады и Кабмина — 40 лет

Ровно
через сто дней после вступления в должность президента Владимир Зеленский получил всю полноту власти в Украине. К работе приступила Верховная Рада, избранная в ходе досрочной парламентской кампании. Главной отличительной особенностью нового законодательного органа страны является тот факт, что большинство в парламенте единолично сформировала пропрезидентская партия «Слуга народа», в составе которой неофиты украинской политики. Средний возраст народных депутатов Украины IX созыва — 40 лет. В частности, в Верховной Раде около 20 парламентариев, которым от 21 до 30 лет, и более 150 депутатов в возрасте от 31 до 45 лет.
В день торжественного заседания Рады новоизбранные законодатели после принятия присяги избрали руководство парламента и
сформировали Кабинет министров. В его составе только два руководителя с опытом работы на соответствующей должности. Из предыдущего состава правительства в новом свои должности сохранили министр внутренних дел Арсен Аваков и министр финансов Оксана Маркарова. Новым премьером по предложению президента Зеленского парламентские «Слуги народа» назначили Алексея Гончарука. Ему 35 лет, и он самый молодой в истории Украины глава правительства. При этом средний возраст нового Кабмина, как и новой Рады, — 40 лет. А самому молодому члену правительства вице-премьеру и министру цифровой трансформации Михаилу Федорову — 28 лет. Итак, знакомьтесь, кому народ Украины делегировал власть.
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, 35 лет, родился в Житомирской области, окончил Институт международных отношений КНУ им. Т. Шевченко и Национальный университет государственной налоговой службы («правоведение»). В 2019 году стал спикером избирательного штаба Зеленского, а после выборов — главой партии «Слуга народа»
Первий вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, 43 года, уроженец Тернопольской области, выпускник Хмельницкого института регионального управления и права («правоведение»), доктор юридических наук, профессор, проректор по научной работе Национальной академии прокуратуры, идеолог партии «Слуга народа»
Вице-спикер Елена Кондратюк, 48 лет, родилась во Львове, окончила Львовский национальный университет имени Ивана Франко, кандидат исторических наук, замглавы партии «Батьківщина», с 2007 года народный депутат Украины
Премьер-министр Алексей Гончарук, 35 лет, уроженец Черниговщины, выпускник МАУП, до назначения был замглавы Офиса президента, до этого — председателем независимого экспертно-аналитического центра «Офис эффективного регулирования»
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, 38 лет, родом из Сум, выпускник Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. До назначения — постпред Украины при Совете Европы
Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, 28 лет, уроженец Запорожья, выпускник Запорожского университета (факультет социологии и управления). Основал диджитал-агентство SMMSTUDIO, куратор онлайн-стратегии предвыборной кампании Владимира Зеленского
Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, 34 года, родился в Днепре, учился в США, Германии, выпускник Лондонской бизнес-школы, бывший IT-директор «ПриватБанка», соучредитель Monobanka
Министр обороны Андрей Загороднюк, 44 года, выпускник Киевского национального университета имени Тараса Шевченко («правоведение») и Оксфордского университета («финансы»), возглавлял Проектный офис реформ Минобороны, до назначения — внештатный советник президента и член наблюдательного совета «Укроборонпрома»
Министр иностранных дел Вадим Пристайко, 49 лет, родом из Одесской области, выпускник КПИ («информационные технологии»), получил степень магистра в Украинской академии внешней торговли. До назначения — советник президента по внешней политике, ранее — глава миссии Украины при НАТО
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, 44 года, киевлянин, выпускник КПИ и Киево-Могилянской академии. До назначения — почетный президент Киевской школы экономики
Министр финансов Оксана Маркарова, 42 года, родилась в Ривном, получила диплом магистра по экологии в Киево-Могилянской академии. С 2015 года — замминистра, а затем министр финансов Украины Министр юстиции Денис Малюська, 37 лет, родом из Хмельницкой области, выпускник Киевского национального университета имени Тараса Шевченко («правоведение») и Лондонского университета. Зампред правления Офиса эффективного регулирования, который ранее возглавлял премьер Алексей Гончарук
Министр инфраструктуры Владислав Криклий, 32 года, уроженец Киева, выпускник Киевского национального университета имени Тараса Шевченко («финансы»). Бывший руководитель Главного сервисного центра МВД. Возглавлял рабочую группу по внедрению автоматической фото- и видеофиксации ПДД в МВД
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, 35 лет, киевлянин. Закончил Институт энергосбережения и энергоменеджмента НТУУ «КПИ». Руководитель сектора «Энергетика» Офиса эффективного регулирования
Министр развития громад и территорий Украины Алена Бабак, 49 лет, родом из Кривого Рога. Закончила Киевский педагогический институт иностранных языков («английский и французский»). Народный депутат Украины VIII созыва (избиралась по списку «Самопомочі»)
Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая (Черненко), 39 лет, выпускница Киево-Могилянской академии (факультет юридических наук), защитила диссертацию на соискание степени доктора права по медицинской тематике в университете Марии Склодовской-Кюри (Польша). До назначения — замдекана факультета правовых наук в Могилянке
Министр образования и науки Анна Новосад, 29 лет, выпускница Киево-Могилянской академии. Стипендиат Фонда Сороса. С 2014 года работает в Министерстве образования, с декабря 2017 года — генеральный директор директората стратегического планирования и европейской интеграции
Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, 45 лет, уроженец Львовской области, выпускник Киевского национального экономического университета («финансы и кредит»). С 2012 по 2018 год возглавлял медиахолдинг StarLight Media (СТБ, ICTV, «Новый», M1, M2 и ВОТ). До назначения — советник президента по гуманитарным вопросам
Министр социальной политики Юлия Соколовская, 34 года, получила образование в Киевском национальном экономическом университете и Объединенном венском институте. С 2017 года — глава Департамента по вопросам стратегического планирования и координации госполитики секретариата Кабмина
Министр внутренних дел Арсен Аваков, 55 лет, родился в Баку, закончил Харьковский политехнический университет (инженер-системотехник), бывший губернатор Харьковской области, министр внутренних дел Украины с 2014 года
Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда, 39 лет, уроженка Хмельницкой области. Выпускница Львовского института внутренних дел («правоведение»). С 2003 по 2015 год работала в структурах МВД. Затем до 2017 года служила в ВСУ, полковник запаса
Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» директор Института мировой политики, кандидат политических наук Евгений Магда поделился впечатлениями о первых 100 днях работы президента Украины Владимира Зеленского и дал прогноз на новый политический сезон («
Мы показали всему миру, что Украину никто не может слить, кроме нас самих, — известный политолог»).
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