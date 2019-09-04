Власть в лицах: средний возраст новой Верховной Рады и Кабмина — 40 лет

Ровно через сто дней после вступления в должность президента Владимир Зеленский получил всю полноту власти в Украине. К работе приступила Верховная Рада, избранная в ходе досрочной парламентской кампании. Главной отличительной особенностью нового законодательного органа страны является тот факт, что большинство в парламенте единолично сформировала пропрезидентская партия «Слуга народа», в составе которой неофиты украинской политики. Средний возраст народных депутатов Украины IX созыва — 40 лет. В частности, в Верховной Раде около 20 парламентариев, которым от 21 до 30 лет, и более 150 депутатов в возрасте от 31 до 45 лет.

В день торжественного заседания Рады новоизбранные законодатели после принятия присяги избрали руководство парламента и сформировали Кабинет министров. В его составе только два руководителя с опытом работы на соответствующей должности. Из предыдущего состава правительства в новом свои должности сохранили министр внутренних дел Арсен Аваков и министр финансов Оксана Маркарова. Новым премьером по предложению президента Зеленского парламентские «Слуги народа» назначили Алексея Гончарука. Ему 35 лет, и он самый молодой в истории Украины глава правительства. При этом средний возраст нового Кабмина, как и новой Рады, — 40 лет. А самому молодому члену правительства вице-премьеру и министру цифровой трансформации Михаилу Федорову — 28 лет. Итак, знакомьтесь, кому народ Украины делегировал власть.

