25.08 / 25.33 27.46 / 27.86
Киев: +18
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

К температуре вернется совесть: синоптик рассказала, чего ждать от погоды 5 сентября

16:39 4 сентября 2019 177
осень
Инф. «ФАКТОВ»

После резкого похолодания, принесенного атмосферным фронтом, в четверг, 5 сентября температура воздуха на части территории Украины снова повысится.

Днем на севере и западе будет +​​22 + 26 градусов. Дожди не ожидаются. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Вместе с тем, на востоке, юге и в центральных областях пройдут периодические дожди и немного посвежеет, до + 25 + 29 градусов, где-то еще задержится +30 градусов.

В Киеве в четверг будет без осадков, днем ​​ожидается около +23, +24 градусов.

Напомним, в интервью «ФАКТАМ» народные синоптики прогнозировали, что первые дни сентября будут очень холодными и дождливыми, а потом потеплеет, но летнего зноя уже ожидать не стоит. А вот третья декада первого осеннего месяца начнется с похолодания и дождей, временами сильных. В конце сентября температура повысится. При этом будет по-прежнему дождливо.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер