Украина

К температуре вернется совесть: синоптик рассказала, чего ждать от погоды 5 сентября

После резкого похолодания, принесенного атмосферным фронтом, в четверг, 5 сентября температура воздуха на части территории Украины снова повысится.

Днем на севере и западе будет +​​22 + 26 градусов. Дожди не ожидаются. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Вместе с тем, на востоке, юге и в центральных областях пройдут периодические дожди и немного посвежеет, до + 25 + 29 градусов, где-то еще задержится +30 градусов.

В Киеве в четверг будет без осадков, днем ​​ожидается около +23, +24 градусов.

Напомним, в интервью «ФАКТАМ» народные синоптики прогнозировали, что первые дни сентября будут очень холодными и дождливыми, а потом потеплеет, но летнего зноя уже ожидать не стоит. А вот третья декада первого осеннего месяца начнется с похолодания и дождей, временами сильных. В конце сентября температура повысится. При этом будет по-прежнему дождливо.

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