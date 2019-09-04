Украина

Никому не нужны: Нацбанк не смог продать с аукциона коллекционные монеты, посвященные предоставлению Украине Томоса

В Национальном банке Украины сообщили о срыве аукциона по продаже памятных монет, посвященных предоставлению Томаса об автокефалии ПЦУ.

Торги должны были состояться 29 августа.

«Аукцион по продаже памятных монет „Предоставление Ттомоса об автокефалии православной церкви Украины“, запланированный на площадке Универсальной товарной биржи „Контрактовый дом УМВБ“ 29 августа 2019 года, не состоялся в связи с отсутствием заявок», — говорится в сообщении регулятора.

На аукцион были выставлены монеты номиналом 100 гривен из золота, номиналом 50 гривен и 20 гривен из серебра и номиналом 5 гривен из нейзильбера.

В апреле НБУ сообщил о намерении продавать часть тиражей памятных монет в ходе электронных биржевых аукционов на площадке Универсальной товарной бирже «Контрактовый дом УМВБ».

На первом таком аукционе 21 мая НБУ продал все выставленные памятные монеты «Мгарский Спасо-Преображенский монастырь» — 100 серебряных монет и 1,5 тыс. монет из нейзильбера.

Напомним, 26 февраля Национальный банк Украины ввел в обращение три памятные монеты:"Замок Паланок" (серебро), «Замок Паланок» (нейзильбер) и «Конь» (серебро).

«ФАКТЫ» сообщали, что в Нацбанке Украины анонсировали изъятие из обращения мелких монет номиналом в 1, 2 и 5 копеек, а также введение новой банкноты в одну тысячу гривен.

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