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В Раде хотят ограничить доступ журналистов в парламент: названы условия
Депутаты Верховной Рады 9-го созыва намерены ограничить количество журналистов, которые могут получить аккредитацию в парламент.
Для того, чтобы определить, кто из журналистов сможет получить аккредитацию для работы в Раде, руководитель пресс-службы парламента Ирина Кармелюк предложила создать Общественный совет, состоящий из представителей «уважаемых и рейтинговых СМИ», которые будут решать, кто получит аккредитацию.
По словам Кармелюк, сейчас аккредитацию могут получить не только журналисты, но и блогеры, общественные активисты и другие люди, которые с корочками «просто гуляют по кулуарам ВР, не освещая ее деятельность».
«В то же время, пока через пункт пропуска проходят они, в Раду не могут попасть реальные журналисты, которым надо работать», — заявила Кармелюк.
Главным критерием для получения аккредитации работников медиа, по мнению Кармелюк, должен быть факт освещения работы Рады в публикациях.
«Если на протяжении двух сессий, к примеру, публикаций нет, аккредитацию этому журналисту аннулируют», — предложили на заседании Комитета.
Для этого, по словам Кармелюк, необходимо внести изменения в Закон «Об информации».
Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что команда президента Владимира Зеленского может работать без журналистов, они ей не нужны.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что история с «отставкой» Богдана возмутила практически все украинские СМИ.
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