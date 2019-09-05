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Массовое отравление на Волыни: после крестин госпитализированы 16 человек
В период с первого по четвертое сентября в Любешовское отделения полиции Волынской области поступили сообщения о пищевом отравлении 16 жителей района, двое из которых — дети.
Об этом пишет местное издание «Нове життя».
После выяснения всех деталей инцидента правоохранители установили, что пострадавшие отравились 31 августа на банкете в заведении общественного питания в одном из сел Любешовского района. Сейчас все они находятся на стационарном лечении. Состояние пострадавших стабильное, угрозы их жизни нет.
Заведение прекратило свою работу.
Решается вопрос о внесении сведений в единый реестр досудебных расследований по ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Проводится дальнейшая проверка обстоятельств случившегося.
Напомним, что в начале сентября было зафиксировано массовое отравление шаурмой под Одессой: в городскую инфекционную клиническую больницу доставлены 37 человек, среди которых — 9 детей, в том числе малолетние. У всех пациентов отмечены признаки острого энтероколита. В частности, расстройство пищеварения, высокая температура, рвота. Люди связывают свое отравление с употреблением шаурмы, купленной в павильоне на улице Торговой, 11/2 в поселке Авангард Овидиопольского района.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», из-за зафиксированных случаев отравления шаурмой в столице Госпотреблужба Киева начала совместно с правоохранителями массовые проверки продавцов шаурмы.
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