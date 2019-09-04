25.08 / 25.33 27.43 / 27.84
Киев: +13
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Самая высокооплачиваемая модель в мире станцевала в сапогах, показав шикарные ноги в рекламном ролике (фото, видео)

10:34 4 сентября 2019 148
Кендалл Дженнер в сапогах
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Младшая сестра Ким Кардашьян Кендалл Дженнер, которая на сегодняшний день по данным журнала Forbes является самой высокооплачиваемой моделью в мире, снялась в рекламной фотосессии, а также видеоролике для элитной обувной компании Stuart Weitzman.

23-летняя Кендалл продемонстрировала свои танцевальные навыки, сплясав в черном боди и высоких замшевых сапогах, получив возможность похвастаться своими шикарными ногами.

Вместе с Дженнер танцуют еще две девушки — в стиле клипа Бейонсе Single Ladies.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Брэд Питт неожиданно сдружился с семьей Кардашьян-Дженнер, посетив «воскресную службу» Канье Уэста.

«ФАКТЫ» также публиковали эксклюзивное интервью с Кендалл Дженнер.

Читайте также: Отец-трансгендер Кайли и Кендалл Дженнер перепутал своих дочерей, поздравляя с днем рождения младшую из них.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер