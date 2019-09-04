Шоу-бизнес

Самая высокооплачиваемая модель в мире станцевала в сапогах, показав шикарные ноги в рекламном ролике (фото, видео)

Младшая сестра Ким Кардашьян Кендалл Дженнер, которая на сегодняшний день по данным журнала Forbes является самой высокооплачиваемой моделью в мире, снялась в рекламной фотосессии, а также видеоролике для элитной обувной компании Stuart Weitzman.

23-летняя Кендалл продемонстрировала свои танцевальные навыки, сплясав в черном боди и высоких замшевых сапогах, получив возможность похвастаться своими шикарными ногами.

Вместе с Дженнер танцуют еще две девушки — в стиле клипа Бейонсе Single Ladies.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Брэд Питт неожиданно сдружился с семьей Кардашьян-Дженнер, посетив «воскресную службу» Канье Уэста.

«ФАКТЫ» также публиковали эксклюзивное интервью с Кендалл Дженнер.

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