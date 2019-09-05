Лето возвращается: синоптики уточнили прогноз погоды на выходные

Украина

Летнее тепло, которое уже в четверг стало возвращаться на большую территорию Украины, продержится и до конца этой недели. Такой прогноз «ФАКТАМ» дала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

По ее словам, в пятницу, 6 сентября, возможны грозы в некоторых районах на севере и западе Украины. Ожидается также порывистый ветер до 8 метров в секунду. Днем в западных областях температура воздуха — плюс 21, а на юге — 28 выше нуля.

В Киеве в пятницу будет без осадков, температура ночью +11−13°, днем +23−25°.

В субботу, 7 сентября, небольшие дожди пройдут в Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях. Также возможен порывистый ветер до 10 метров в секунду. Днем в западных областях страны до 21 градуса тепла, а на юге местами столбики термометров достигнут отметки 28 выше нуля.

В Киеве 7 сентября также без осадков, ночью +14−16°, днем +26−28°. Ветер восточный, юго-восточный, 5−10 м/с.

В воскресенье, 8 сентября, на западе возможны грозы, днем — порывистый ветер. Дневная температура в западных областях — до плюс 20, в южных — до 28 выше нуля.

Вместе с тем, народный синоптик Владимир Деркач прогнозировал, что в сентябре будут дожди и температурные качали.

Напомним, в этом году в Киеве был зафиксирован температурный максимум 2019 года — 35 градусов. Такая температура была в столице 13 августа после полудня.

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