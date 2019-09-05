Украина

"Теперь поговорить с ним будет сложно": следователи по делу МН-17 отреагировали на освобождение Цемаха

В международной Совместной следственной группе (JIT), которая расследует дело о катастрофе рейса Малазийских авиалиний МН17, после освобождения из-под стражи экс-боевика Владимира Цемаха с сожалением констатировали, что теперь его будет сложно допросить.

«Мы хотели с ним поговорить, а теперь это будет сложно. Хотелось бы, чтобы он оставался в Украине, чтобы мы могли с ним поговорить», — цитирует «Радио Свобода» пресс-секретаря JIT Брехтье ван де Мосдейк.

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При этом она отметила, что не может комментировать решение украинского суда, отпустившего Цемаха под личное обязательство. «Это не значит, что расследование дела MH17 будет остановлено, оно будет продолжаться. Но нам жаль, если мы не сможем с ним поговорить «, — заявила она, однако не стала отвечать на вопрос, пытались ли следователи JIT ранее допросить экс-боевика.

Материал о возможных последствиях для Украины после решения суда по Цемаху «Россия использует Цемаха против нас, — Мирослав Гай» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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