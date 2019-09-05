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Суд отпустил Цемаха
В Киеве отпустили под личное обязательство важного свидетеля по делу о катастрофе МН17 Владимира Цемаха, которого Силы спецопераций захватили на временно оккупированной территории и вывезли на свободную территорию Украины. Напомним, что накануне суд продлил срок содержания его под стражей, однако защита экс-боевика подала апелляцию.
Владимира Цемаха, который, по его собственному признанию, прятал «БУК», из которого был сбит пассажирский «Боинг» Малазийских авиалиний, считается важным для расследования дела о катастрофе. В частности, 40 депутататов Европейского парламента обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с открытым письмом, в котором просили не допустить выдачи Цемаха выдачи Российской Федерации.
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В то же время Россия, крайне не заинтересованная в расследовании дела о катастрофе МН17, настаивает на выдаче ей гражданина Украины Цемаха в рамках обмена пленными. Более того, есть информация, что ради того, чтобы заполучить важного для следствия свидетеля, Кремль и пошел на договоренности об обмене с Украиной.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», к украинской стороне с письмом по поводу Цемаха обратилась государственная прокуратура Нидерландов. Так, по словам руководителя совместной следственной группы по делу о крушении пассажирского «Боинга» Фреда Вестербеке, следователям важно, чтобы Цемах был доступен для допросов в качестве подозреваемого. Информация о том, что позволило определить этот статус Цемаха, не распространяется.
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