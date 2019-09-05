Суд отпустил Цемаха

Украина

В Киеве отпустили под личное обязательство важного свидетеля по делу о катастрофе МН17 Владимира Цемаха, которого Силы спецопераций захватили на временно оккупированной территории и вывезли на свободную территорию Украины. Напомним, что накануне суд продлил срок содержания его под стражей, однако защита экс-боевика подала апелляцию.

Владимира Цемаха, который, по его собственному признанию, прятал «БУК», из которого был сбит пассажирский «Боинг» Малазийских авиалиний, считается важным для расследования дела о катастрофе. В частности, 40 депутататов Европейского парламента обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с открытым письмом, в котором просили не допустить выдачи Цемаха выдачи Российской Федерации.

Читайте также: Обнародованы новые доказательства причастности «зенитчика «ДНР» Цемаха к катастрофе MH17

В то же время Россия, крайне не заинтересованная в расследовании дела о катастрофе МН17, настаивает на выдаче ей гражданина Украины Цемаха в рамках обмена пленными. Более того, есть информация, что ради того, чтобы заполучить важного для следствия свидетеля, Кремль и пошел на договоренности об обмене с Украиной.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», к украинской стороне с письмом по поводу Цемаха обратилась государственная прокуратура Нидерландов. Так, по словам руководителя совместной следственной группы по делу о крушении пассажирского «Боинга» Фреда Вестербеке, следователям важно, чтобы Цемах был доступен для допросов в качестве подозреваемого. Информация о том, что позволило определить этот статус Цемаха, не распространяется.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter