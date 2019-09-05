Дно пробито: сеть вскипела из-за скандального решения по Цемаху

Украина

Выход из-под стражи важного свидетеля по делу о катастрофе «Боинга» Малазийских авиалиний Владимира Цемаха вызвал огромнейший резонанс в обществе.

«Это жесть! Из-под стражи под ЛИЧНОЕ (самого Цемаха) обязательство», — пишет в социальных сетях журналистка Анастасия Магазова.

А главный редактор «ФАКТОВ» Александр Швец интересуется вопросом, как долго важный свидетель сможет на свободе наслаждаться жизнью.

Блогер Ярослав Лебедев назвал решение судьи по Цемаху «дном» и поинтересовался, как это скажется на внешнеполитических отношениях Украины и Евросоюза.

В свою очередь журналист Петр Шуклинов считает, что после освобождения Цемаха Украина в лице нынешнего руководства страны становится соучастником в деле о катастрофе рейса МН17. И предупреждает соотечественников от поездок на временно неподконтрольные правительству территории: «Сразу после „большого обмена“ в России наберут новую партию узников из всех, кого достанут на подконтрольных территориях».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», депутаты Европейского парламента обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с открытым письмом, в котором просят не допустить выдачи Российской Федерации Цемаха. Заинтересованность в допросах экс-боевика выражала и государственная прокуратура Нидерландов.

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