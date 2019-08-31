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Происшествия

В Киеве в строящемся доме произошел масштабный пожар (фото, видео)

14:25 31 августа 2019 139
Пожар
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве произошел масштабный пожар на стройке жилого комплекса «Бережанский». Об этом говорится в сообщении Facebook-сообщества «dtp.kiev.ua» в Facebook.

Как сообщается, пожар произошел на строительстве жилого комплекса по адресу улица Бережанская, 15.

По предварительным данным, огнем охвачены 100 квадратных метров утеплителя. На месте происшествия работают подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причины возгорания пока неизвестны.

Как писали «ФАКТЫ», 30 августа в Киеве произошел пожар в районе Майдана Независимости. Пламя вспыхнуло на свалке за торговым центром «Глобус».

Также недавно в Киеве горел жилой дом по адресу бульвар Вацлава Гавела, 43а, во время пожара погибла женщина, двоих человек удалось спасти пожарным.

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