Зеленский ветировал закон о химической кастрации педофилов

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон, предусматривающий химическую кастрацию педофилов, который еще 19 июля подписал бывший в то время спикером парламента Андрей Парубий.

Речь идет о Законе «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетней или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости», передает УНИАН.

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Сообщается, что документ был возвращен в Верховную Раду с предложениями Зеленского и что он готовится к рассмотрению с вето президента.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Полтаве педофил на улице напал на школьницу и попытался ее изнасиловать. 11-летняя девочка запомнила лишь царапины на лице 25−30 летнего мужчины и татуировку на правом предплечье.

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