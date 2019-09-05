- 21:43 Где смотреть онлайн Свитолина — Уильямс: расписание трансляций полуфинала US Open
- 21:25 Умер знаменитый советский певец — исполнитель хитов "Снег кружится" и "На дальней станции сойду"
- 20:38 "Шаровая" акция чуть не превратилась в побоище в российском Владикавказе
- 20:06 После NewsОne Нацсовет взялся за еще один канал Медведчука
- 19:54 Огненное шоу и выступление силачей: куда пойти в выходные в Киеве
- 19:52 Известная телеведущая в третий раз стала мамой
- 19:51 Дворец обнародовал милое фото принцессы Шарлотты и принца Джорджа в честь начала учебы в школе
- 19:40 Литва — Украина: онлайн-трансляция отборочного матча Евро-2020
- 19:32 Рыб ожидает бурный роман, а Весы – свадьба: любовный гороскоп на сентябрь
- 19:30 Путин хочет Цемаха за Сенцова: росСМИ узнали подробности обмена
- 19:26 Ученые раскрыли загадку лох-несского чудовища
- 19:13 Спустя полвека снова на рушничок: в Одессе супруги отметили золотую свадьбу, расписавшись второй раз
Умер знаменитый советский певец — исполнитель хитов "Снег кружится" и "На дальней станции сойду" (видео)
В России в возрасте 71 года скончался популярный певец и музыкант Юрий Петерсон. Об этом российским СМИ сообщили его родные.
Известность музыканту принесло участие в вокально-инструментальных ансамблях «Веселые ребята», «Самоцветы» и «Пламя». В его исполнении звучали песни, которые пела вся страна: «Оксана», «На дальней станции сойду», «Идёт солдат по городу», «Вся жизнь впереди», «Не повторяется такое никогда» и многие другие.
Юрий Петерсон родился в Риге, где и начинал свою карьеру певца. Судьба улыбалась начинающему артисту и уже в 20 лет он переезжает в столицу, где становится солистом в Москонцерте. Вскоре Петерсон превращается в настоящую звезду советской эстрады и его популярность только растет, когда он попадает в состав ВИА «Самоцветы», а затем, в 1975-м году переходит в ансамбль «Пламя» под управлением Березина.
С 1980-го Петерсон начинает сольную карьеру и записывает несколько собственных дисков. Потом некоторое время работает в Италии. В 1998-м артист вместе с коллегами Алексеем Кондаковым и Владимиром Парамоновым возрождает ВИА «Пламя», позже получившее название «Пламя-2000».
Как писали «ФАКТЫ», недавно в России умер автор музыки к песне «Снег кружится», известный советский и российский композитор Сергей Березин. Он был основателем ансамбля «Пламя», в котором пел Юрий Петерсон.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.