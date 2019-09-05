Культура и искусство

В России в возрасте 71 года скончался популярный певец и музыкант Юрий Петерсон. Об этом российским СМИ сообщили его родные.

Известность музыканту принесло участие в вокально-инструментальных ансамблях «Веселые ребята», «Самоцветы» и «Пламя». В его исполнении звучали песни, которые пела вся страна: «Оксана», «На дальней станции сойду», «Идёт солдат по городу», «Вся жизнь впереди», «Не повторяется такое никогда» и многие другие.

Юрий Петерсон родился в Риге, где и начинал свою карьеру певца. Судьба улыбалась начинающему артисту и уже в 20 лет он переезжает в столицу, где становится солистом в Москонцерте. Вскоре Петерсон превращается в настоящую звезду советской эстрады и его популярность только растет, когда он попадает в состав ВИА «Самоцветы», а затем, в 1975-м году переходит в ансамбль «Пламя» под управлением Березина.

С 1980-го Петерсон начинает сольную карьеру и записывает несколько собственных дисков. Потом некоторое время работает в Италии. В 1998-м артист вместе с коллегами Алексеем Кондаковым и Владимиром Парамоновым возрождает ВИА «Пламя», позже получившее название «Пламя-2000».

Как писали «ФАКТЫ», недавно в России умер автор музыки к песне «Снег кружится», известный советский и российский композитор Сергей Березин. Он был основателем ансамбля «Пламя», в котором пел Юрий Петерсон.

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