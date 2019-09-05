Украина

В Украине назвали новое число погибших в войне на Донбассе

На Донбассе с начала российской агрессии погибли 14 тысяч человек. Такую статистику 5 сентября опубликовал в Twitter министр иностранных дел Вадим Пристайко.

«5 лет назад Россия подписала Минский протокол. С тех пор мы потеряли 14 тысяч наших людей. Россия не выполнила ни одного из своих обязательств. Мы прилагаем все усилия с нашими партнерами, чтобы добиться реального прорыва в мирном урегулировании 24 часа в сутки 7 дней в неделю», — написал глава украинского внешнеполитического ведомства.

Пристайко первым среди официальных лиц заявил о 14 тысячах жертв войны в Донбассе.

Как писали «ФАКТЫ», 5 сентября подразделения Объединенных сил успешно ответили на систематические обстрелы боевиками позиций на Донбассе, в результате чего противник понес ощутимые потери под Горловкой.

На днях в районе Светлодарской дуги от пули снайпера погиб военнослужащий полка «Азов» Эдуард Шахов («Шах»). Дончанин служил в «Азове» с лета 2015 года. Был командиром отделения и парамедиком.

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