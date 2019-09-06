Политика

Выбор был: стало известно, как Зеленский мог решить вопрос с Цемахом не в угоду Кремлю

Отдав в Россию Владимира Цемаха — единственного возможного соучастника теракта, которого удалось задержать, — президент Украины Владимир Зеленский формирует новую международную реальность.

В этой реальности Украина готова к гибкости в переговорах с Россией, готова подвинуть красные линии, которые до сих пор считали незыблемыми. В том числе те, которые являются критическими для западных союзников. Об этом говорится в статье «Европейской правды».

«Киев дал однозначный сигнал, что не считает международную коалицию в защиту Украины целью, которой нельзя пренебречь (как это было до сих пор). И мы уже имеем основания говорить, что этот сигнал на Западе услышали», — говорится в статье.

Но в Киеве считают, что эту «измену» есть чем уравновесить: благодаря изменению приоритетов Зеленский достиг освобождения из русского плена украиснких граждан.

В редакционной заметке издания говорится, что президент Украины Владимир Зеленский мог поступить иначе.

«Имела ли Банковая другой выбор? Наверное, да. Тем более — после письма-предупреждения из прокуратуры Нидерландов. Пригласить следователей в Киев, а еще лучше — временно передать подозреваемого Цемаха для допроса в Нидерланды. Снять все, или хотя бы ключевые вопросы. Но Зеленский выбрал путь быстрых побед высокой ценой», — говорится в статье.

Как писали «ФАКТЫ», ранее российские СМИ сообщили, что выдача России фигуранта дела о крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году Владимира Цемаха была условием включения в обменный фонд режиссера Олега Сенцова.

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