Путин хочет Цемаха за Сенцова: росСМИ узнали подробности обмена

Политика

Выдача России фигуранта дела о крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году Владимира Цемаха была условием включения в обменный фонд режиссера Олега Сенцова. Об этом пишет российское издание «Коммерсант».

По словам источника издания в Киеве, в середине лета, когда шла работа над составлением и согласованием списков с обеих сторон, украинская сторона вычеркнула Владимира Цемаха из своего перечня. Цемах был в списке под номером 34. Именно после того как он выпал, заговорили о формуле обмена «33 на 33».

Москва, по словам источника, поступила зеркально: из российского списка выбыл режиссер Олег Сенцов.

Как сообщает издание, позже стороны вернулись к обсуждению вопроса о включении обоих в списки — более того, число подлежащих обмену людей с обеих сторон может вырасти.

Как писали «ФАКТЫ», 5 сентября Апелляционный суд Киева выпустил из-под стражи Цемаха, который, по данным следствия, в 2014 году был командиром отдельной роты ПВО террористической организации «ДНР» в оккупированном городе Снежное.

Цемах, по его собственному признанию, прятал «БУК», из которого был сбит пассажирский «Боинг» Малазийских авиалиний. Он считается важным свидетелем для расследования дела о катастрофе. 40 депутатов Европейского парламента уже обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с открытым письмом, в котором просили не допустить выдачи Цемаха Российской Федерации.

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