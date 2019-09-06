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При дефиците витамина С кровоточат десны и выпадают волосы: в каких продуктах он содержится
Человек часто простужается, у него время от времени болят суставы, кожа стала тусклой, из носа идет кровь. Врач рекомендует пройти серьезные обследования, назначает препараты. А ведь иногда подобные симптомы говорят о нехватке в организме витамина С. Рекомендация проста: восполнить дефицит, употребляя содержащие аскорбиновую кислоту продукты. Известно, что витамином С богаты лимоны и апельсины, черная смородина, киви, все виды капусты, сладкий перец. Но не стоит употреблять их слишком много. Достаточно ежедневно съедать один киви или горсть черной смородины. А пищевые добавки с витамином С не рекомендуются: он быстро разрушается и плохо усваивается.
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Как узнать, что организму не хватает витаминов
- Десны часто опухают и кровоточат, это может быть симптомом дефицита витамина С.
- На теле легко появляются синяки.
- Царапины заживают долго, кожа выглядит сухой и тусклой. Значит, необходим витамин С, отвечающий за выработку коллагена.
- Волосы выпадают и растут медленнее, чем прежде.
- Порой побаливают суставы? Это распространенный признак дефицита витамина С. Поскольку он является мощным антиоксидантом, его недостаток в организме может привести к воспалению, вызывающему боль в суставах.
- Частые простуды и вирусные заболевания свидетельствуют о снижении иммунитета. Витамин С стимулирует выработку лейкоцитов, которые борются с инфекционными заболеваниями и инородными телами.
- Беспричинный набор веса тоже может быть связан с нехваткой витамина С. Исследования выявили связь между низким показателем этого витамина и накоплением жира в области живота. Витамин С помогает сжигать жир более эффективно.
- Сонливость и усталость в течение дня тоже иногда вызваны недостатком витамина С. Носовые кровотечения обычно не опасны для здоровья, но их частое появление может сигнализировать о нехватке витамина С. В носу расположено много капилляров, которые становятся ломкими.
- Ломкость ногтей может быть вызвана железодефицитной анемией, а к ней приводит недостаточное количество в организме витамина С, который помогает усваивать железо.
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