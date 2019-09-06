Эпатажная певица MARUV показала редкое фото с мужем

Шоу-бизнес

Эпатажная певица MARUV, которая вот уже два эфира удивляет яркими номерами на паркете шоу «Танці з зірками», всегда раскована и откровенна на сцене. Она публикует в соцсетях фото и видео на грани, а вот личную жизнь старается не афишировать и редко делится совместными снимками с мужем Александром. Он обычно сопровождает ее на концертах, но предпочитает держаться в тени.

В Instagram-сториз MARUV в концертном костюме опубликовала селфи в лифте с мужем. Она не указала, где именно сделано фото.

Александр в видео уточнил геолокацию — вместе они посетили Санкт-Петербург.

Кроме участия в «Танцях з зірками» и репетиций певица успевает давать концерты. Напомним, после первого эфира она шокировала судей, подарив им в финале номера кружевные трусики.

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