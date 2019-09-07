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У Зеленского анонсировали местные выборы в короткие сроки
Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан анонсировал проведение местных выборов в короткие сроки. Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале «Украина».
По словам руководителя Офиса президента, ближайшие местные выборы и их результаты должны продемонстрировать властям на местах, как к ним относятся люди.
«Только люди будут решать, кто власть и кому они доверяют. Люди будут верить не пустым словам про тысячу садиков, а люди оценят, как к ним относится местная власть, как у них требуют взятки, как их унижают, как не отвечают их требованиям. Я думаю, что скорые выборы, они в любом случае будут очень быстро, продемонстрируют местным властям, как к ним относятся люди», — сказал глава ОП.
Напомним, ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил о том, что проведение местных выборов в Украине возможно только после завершения формирования объединенных территориальных громад. При этом чиновник отметил, что, досрочные местные выборы невозможны без принятия соответствующего закона.
Тем временем, Центральная избирательная комиссия Украины 6 сентября утвердила объем расходов на проведение местных выборов в 2020 году в сумме 2,238 млрд грн.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил о том, что в Офисе президента рассматривают возможность проведения досрочных выборов в органы местного самоуправления. При этом чиновник добавил, что Владимир Зеленский шел на выборы с четким пониманием того, что нужно сменить всю систему власти, а не только ее отдельных представителей.
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