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Украина

Премьер-министр Украины оказался должником по коммуналке

6:28 7 сентября 2019 177
Алексей Гончарук
Инф. «ФАКТОВ»

Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук и его родственники несколько становились мишенью жалоб коммунальных предприятий Чернигова из-за долгов за услуги по предоставлению горячей воды, газа и т. д. Иногда дело даже доходило до суда, пишет Следствие.Инфо со ссылкой на судебные приказы Деснянского районного суда Чернигова.

Больше всего Алексей Гончарук, его брат Олег, а также еще одна родственница (имя не называется) задолжали за услуги по предоставлению горячей воды. Это было еще в 2012 и 2014 годах. Тогда суд обязал их выплатить 8400 и 7800 гривен предприятию «Облтеплокоммунэнерго».

А в 2011 и 2015 годах было постановлено выплатить за услуги ЖЭКа 4000 гривен. Свыше 1000 гривен обязали выплатить в 2011 и 2014 годах «Черниговгазу».

Всего сумма долга за жилищно-коммунальные услуги составила свыше 21 тысячи гривен.

«Оплатил ли премьер-министр и его родные эти долги, пока неизвестно», — сказано в сообщении.

Издание обратилось за комментарием к самому премьеру, однако он ответил, что не живет в Чернигове уже 19 лет и пообещал связаться с родственниками по задолженности. Однако после этого Гончарук перестал отвечать на звонки журналистов.

Как ранее писали «ФАКТЫ», в августе президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его команда работает над «экономической моделью», согласно которой для малообеспеченных граждан старше 70 лет будет отменена оплата жилищно-коммунальных услуг. Возможно, тогда и некоторые родственники премьера смогут вздохнуть с облегчением.

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