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Украина

Из московского «Лефортово» выехали два автобуса в сопровождении полиции (видео)

9:21 7 сентября 2019 21
лефортово
Инф. «ФАКТОВ»

В Москве замечена подозрительная активность возле СИЗО № 1 «Лефортово». С территории следственного изолятора выехали два автобуса с тонированными стеклами. Автобусы сопровождал полицейский кортеж.

Кто находится в автобусах, выезжающих из СИЗО, установить пока не удалось. В России перемещения подследственных и заключенных официально не комментируют, часто информация об этапировании недоступна даже адвокатам.

Видео с места событий опубликовало «Громадське».

Активность возле СИЗО привлекла внимание, поскольку именно в этом следственном изоляторе держат 24 военнопленных украинских моряков.Также администрация СИЗО согласилась принять передачи для восьми украинцев-политзаключенных, ранее находившихся в российских колониях. Разрешение на передачи может свидетельствовать, что узников действительно перевели в московское СИЗО.

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