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Из московского «Лефортово» выехали два автобуса в сопровождении полиции (видео)
В Москве замечена подозрительная активность возле СИЗО № 1 «Лефортово». С территории следственного изолятора выехали два автобуса с тонированными стеклами. Автобусы сопровождал полицейский кортеж.
Кто находится в автобусах, выезжающих из СИЗО, установить пока не удалось. В России перемещения подследственных и заключенных официально не комментируют, часто информация об этапировании недоступна даже адвокатам.
З московського СІЗО «Лефортово» виїхали два автобуси у супроводі поліцейського кортежу, передає наша журналістка з місця подій pic.twitter.com/PgGaf6tQu5— hromadske (@HromadskeUA) September 7, 2019
Видео с места событий опубликовало «Громадське».
Активность возле СИЗО привлекла внимание, поскольку именно в этом следственном изоляторе держат 24 военнопленных украинских моряков.Также администрация СИЗО согласилась принять передачи для восьми украинцев-политзаключенных, ранее находившихся в российских колониях. Разрешение на передачи может свидетельствовать, что узников действительно перевели в московское СИЗО.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!