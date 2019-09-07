Украина

Из московского «Лефортово» выехали два автобуса в сопровождении полиции (видео)

В Москве замечена подозрительная активность возле СИЗО № 1 «Лефортово». С территории следственного изолятора выехали два автобуса с тонированными стеклами. Автобусы сопровождал полицейский кортеж.

Кто находится в автобусах, выезжающих из СИЗО, установить пока не удалось. В России перемещения подследственных и заключенных официально не комментируют, часто информация об этапировании недоступна даже адвокатам.

З московського СІЗО «Лефортово» виїхали два автобуси у супроводі поліцейського кортежу, передає наша журналістка з місця подій pic.twitter.com/PgGaf6tQu5 — hromadske (@HromadskeUA) September 7, 2019

Видео с места событий опубликовало «Громадське».

Активность возле СИЗО привлекла внимание, поскольку именно в этом следственном изоляторе держат 24 военнопленных украинских моряков.Также администрация СИЗО согласилась принять передачи для восьми украинцев-политзаключенных, ранее находившихся в российских колониях. Разрешение на передачи может свидетельствовать, что узников действительно перевели в московское СИЗО.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter