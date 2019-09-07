- 18:25 После обмена Россия выдвинула Украине требования по Донбассу
- 18:08 Украина и Россия провели обмен: все подробности, фото, видео
- 18:04 Снимал детское порно: в Виннице повесился подозреваемый в жутком преступлении
- 17:51 Нарядилась в "голое" платье: Кайя Гербер скопировала образ своей матери Синди Кроуфорд
- 17:43 Враг сдаваться не собирается: Сенцов сделал первое заявление после обмена
- 17:43 Литва — Украина: онлайн-трансляция отборочного матча Евро-2020
- 17:31 Где смотреть онлайн Литва – Украина: расписание трансляций матча квалификации Евро-2020
- 17:20 На трассе Киев-Чоп произошло страшное ДТП: есть погибшие и пострадавшие
- 16:27 Разница колоссальная: как встречали освобожденных в рамках обмена в Киеве и Москве
- 16:18 Топ-5 самых модных аксессуаров осени: советы стилиста
- 16:13 На лице Лободы без макияжа нашли изъян
- 15:52 Под Киевом поймали банду наглых воров
Снимал детское порно: в Виннице повесился подозреваемый в жутком преступлении
В субботу, 7 сентября, в СИЗО покончил жизнь самоубийством 32-летний житель Винницы, который подозревается в распространении детской порнографии и истязании своих малолетних детей. Напомним, ранее российский Михаил Фатеев, которого обвинили в педофилии, покончил с собой.
Как сообщили в Нацполиции, суд в Виннице взял под стражу 32-летнего винничанина, подозреваемого в распространении детской порнографии.
После возвращении из суда в изолятор временного содержания в одиночной камере подозреваемый совершил самоубийство — повесился на простыне.
Работники изолятора предоставили арестованному первую домедицинскую помощь, вызвали скорую помощь, но спасти его не удалось.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Москве задержали местного жителя, который в течение нескольких лет насиловал племянницу и снимал преступления на видео, чтобы поделиться с другими педофилами. А также о том, что школа, уволившая учителя за распространение детской порнографии, снова приняла его на работу на должность слесаря-сантехника.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!