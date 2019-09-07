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Происшествия

Снимал детское порно: в Виннице повесился подозреваемый в жутком преступлении

18:04 7 сентября 2019 94
ноги
Инф. «ФАКТОВ»

В субботу, 7 сентября, в СИЗО покончил жизнь самоубийством 32-летний житель Винницы, который подозревается в распространении детской порнографии и истязании своих малолетних детей. Напомним, ранее российский Михаил Фатеев, которого обвинили в педофилии, покончил с собой.

Как сообщили в Нацполиции, суд в Виннице взял под стражу 32-летнего винничанина, подозреваемого в распространении детской порнографии.

После возвращении из суда в изолятор временного содержания в одиночной камере подозреваемый совершил самоубийство — повесился на простыне.

Работники изолятора предоставили арестованному первую домедицинскую помощь, вызвали скорую помощь, но спасти его не удалось.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Москве задержали местного жителя, который в течение нескольких лет насиловал племянницу и снимал преступления на видео, чтобы поделиться с другими педофилами. А также о том, что школа, уволившая учителя за распространение детской порнографии, снова приняла его на работу на должность слесаря-сантехника.

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