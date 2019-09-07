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Украина

Запад Украины накроют дожди: синоптики рассказали о погоде в воскресенье

20:54 7 сентября 2019 21
дождь
Инф. «ФАКТОВ»

В воскресенье, 8 сентября, в Украине будет без осадков. Только в Карпатах и на Закарпатье местами пройдет небольшой кратковременный дождь с грозой. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Ветер восточный, юго-восточный, 5−10 м/с, на Приазовье отдельные порывы до 15−20 м/с.

Температура ночью 10−15 градусов тепла, на побережье морей до 18 градусов. В Карпатах и на востоке страны ночью температура местами опустится до 7−9 градусов тепла. Днем будет днем +23 — +28, в южных областях до +30, в горных районах страны 17−22 градуса.

В Киеве 8 сентября осадки маловероятны. Днем ожидается + 24- + 27 градусов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что по прогнозу народного синоптика Владимира Деркача, в сентябре будут дожди и температурные качели.

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